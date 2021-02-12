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Общество

260 флаконов ароматических отдушек задержаны на границе в Себежском районе

В Себежском районе на посту МАПП Бурачки пресечен ввоз 260 флаконов незадекларированных отдушек и парфюмерных композиций. Груз нашли в кабине тягача, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковской таможни.

В автомобиле находились 24 коробки с различными парфюмерными композициями и отдушками. Водитель транспортного средства международной перевозки не подал пассажирскую таможенную декларацию и не сообщил сотрудникам таможни о ввозе принадлежащего ему товара. Общий вес незадекларированного товара превысил 12 килограммов.

В отношении гражданина Латвии возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Назначена товароведческая экспертиза.

Отдушка – смесь органических веществ в жидком виде, обладающая уникальным ароматом. Их используют в парфюмерии, при производстве различных косметических средств, мыловарении.

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