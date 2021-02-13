Михаил Ведерников: Строительство завода «Титан-Полимер» идёт динамично

19:24, 13 февраля 2021, ПАИ

Реализация проекта по строительству завода «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» идёт достаточно динамично, несмотря на все сложности 2020 года, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников очередном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что 11 февраля провёл совещание с руководством группы компаний «Титан».

Губернатор заметил, что в прошлом году инвестор уже перечислил в бюджет почти 90 млн рублей налогов. «Ещё один важный момент касается 2-й очереди проекта, который вызывал наибольшее количество вопросов у общественников, - продолжил Михаил Ведерников. - Как я и говорил ранее, его реализация не стартует до тех пор, пока я лично не буду убеждён в его безопасности для здоровья жителей Псковской области».

Он сообщил, что недавно получил дополнительный аргумент, что при соблюдении всех мер безопасности повода для опасений нет. «Основной компонент для производства пэт-гранул - терефталевая кислота - постановлением главы Роспотребнадзора отнесена к веществам III класса опасности. Это так называемые «умеренно вредные» вещества. К ним, например, относятся нефтепродукты, отходы жизнедеятельности животных, сивушные масла и отдельные виды лакокрасочных материалов. Конечно, такие вещества тоже требуют внимательного подхода, но они используются буквально повсеместно», - пояснил глава региона.

Вместе с тем класс опасности самого производства, по словам Михаила Ведерникова, будет определен только по окончании проектирования. «Проектно-сметная документация ещё разрабатывается, и только предстоит пройти Госэкспертизу. Об этом проинформирую по факту», - пообещал губернатор.