Почти 46 млн получит Псковская область от Минпромторга

19:27, 13 февраля 2021, ПАИ

Псковская область получит от Минпромторга почти 46 млн рублей, заявил губернатор Михаил Ведерников очередном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он сообщил, что Псковская область вошла в число 25-ти субъектов, которые получат финансирование по результатам конкурса на Единую региональную субсидию. По словам губернатора, большая часть этих средств пойдёт на докапитализацию областного фонда развития промышленности.

«Это наша первая победа в таком конкурсе и, надеюсь, не последняя», - добавил Михаил Ведерников.