0
19:27
Почти 46 млн получит Псковская область от Минпромторга
19:05
Омбудсмен по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов встретился с Павлом Выменцом
13:47
Вопрос повышения зарплат бюджетников проработают в России весной
16:40
ЕР добилась допсредств на развитие села
09:27
Беззаборная среда: вблизи Пскова появится коттеджный посёлок в европейском стиле
17:35
Ход строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» обсудили на совещании губернатора
20:17
В Псковской области будет создан Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
Еще новости
Экономика

Почти 46 млн получит Псковская область от Минпромторга

Псковская область получит от Минпромторга почти 46 млн рублей, заявил губернатор Михаил Ведерников очередном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он сообщил, что Псковская область вошла в число 25-ти субъектов, которые получат финансирование по результатам конкурса на Единую региональную субсидию. По словам губернатора, большая часть этих средств пойдёт на докапитализацию областного фонда развития промышленности.

«Это наша первая победа в таком конкурсе и, надеюсь, не последняя», - добавил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Видеообращения губернатора к жителям Псковской области
Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям региона Михаил Ведерников передаст областной библиотеке уникальное издание Почти 46 млн получит Псковская область от Минпромторга Михаил Ведерников: Строительство завода «Титан-Полимер» идёт динамично Как разбираются случаи смертей от коронавируса, рассказал Михаил Ведерников Михаил Ведерников опубликовал новое видеообращение к жителям региона Псковский ансамбль гусляров «Лель» снова получил президентский грант Михаил Ведерников – о создании штаб-квартиры РГО в Пскове: Это большая честь Михаил Ведерников: Псковичи не верят в теории заговора и активно прививаются от COVID-19 Губернатор: В Псковской области есть инфекционная служба высочайшего класса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Почти 46 млн получит Псковская область от Минпромторга
13 февраля 2021
Почти 46 млн получит Псковская область от Минпромторга
Омбудсмен по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов встретился с Павлом Выменцом
13 февраля 2021
Омбудсмен по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов встретился с Павлом Выменцом
Вопрос повышения зарплат бюджетников проработают в России весной
13 февраля 2021
Вопрос повышения зарплат бюджетников проработают в России весной
ЕР добилась допсредств на развитие села
12 февраля 2021
ЕР добилась допсредств на развитие села
Ход строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» обсудили на совещании губернатора
11 февраля 2021
Ход строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» обсудили на совещании губернатора
В Псковской области будет создан Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
10 февраля 2021
В Псковской области будет создан Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
Торговые сети и оптовики Псковской области пришли к соглашению, что привело к стабилизации цен
10 февраля 2021
Торговые сети и оптовики Псковской области пришли к соглашению, что привело к стабилизации цен
Интернет-трафик у корпоративных клиентов Tele2 вырос в 3 раза
10 февраля 2021
Интернет-трафик у корпоративных клиентов Tele2 вырос в 3 раза

Идет загрузка...