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Политика

Глава Российского фонда прямых инвестиций заявил о готовящихся провокациях против вакцины «Спутник V»

Российская вакцина может подвергнуться провокациям. Фото AFP
 

Одобрению российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во многих странах пытаются помешать конкуренты и различные политические силы, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, готовятся даже провокации. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

«Очень много других компаний, конкурентов, политических сил пытаются во многих странах мешать нашим одобрениям», – заявил господин Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата РИА Новости).

«Мы даже знаем, что в ряде стран планируются провокации против вакцины «Спутник V», но мы движемся вперёд, и, безусловно, «Спутник V» – это одна из наиболее признанных вакцин в мире», – сказал Кирилл Дмитриев.

По данным РФПИ, «Спутник V» входит в тройку лидеров по одобрениям регуляторов разных стран. Вакцина на данный момент одобрена в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Сербской Республике (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.

«Спутник V» была зарегистрирована первой в мире в августе 2020 года. Сейчас она применяется для массовой вакцинации в России.

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