Американец оставил своей собаке в наследство пять миллионов долларов

20:20, 12 февраля 2021, ПАИ

По данным телеканала WTVF, житель города Нашвилла в США Билл Доррис часто был в разъездах и оставлял свою собаку породы бордер-колли соседке Марте Бертон. Об этом написало издание «Сноб». Когда Доррис умер, оказалось, что он завещал деньги собаке, а распоряжаться суммой разрешил 88-летней Марте. «Эта сумма должна обеспечить все нужды Лулу», – говорится в оставленном им документе.

Бертон ничего не знала о богатстве своего соседа. Билл Доррис жил один. Его друзья рассказали, что в его владении было много недвижимости, а также он получал доход с инвестиций. Что будет с деньгами, когда Лулу умрёт, тоже неизветно. Бертон отметила, что не собирается покупать собаке золотую миску или бриллиантовый ошейник: в завещании таких пожеланий не было.