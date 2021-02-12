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Общество

В Великолукском районе водителя ВАЗа после столкновения с фурой госпитализировали в больницу

Фото ПАИ
 

Сегодня, 12 февраля около  19:30 на 459-м километре автодороги М9 «Балтия» в Великолукском районе возле деревни Михальки произошло ДТП. 

Водитель ВАЗ-2111 выбрал небезопасную скорость движения и врезался в стоящую на обочине фуру MAN. В результате столкновения фура обесточилась. По словам очевидцев, водитель фуры SCANIA остановился на полосе встречного движения для оказания помощи водителю MAN, дезориентировав водителя ВАЗа. Водитель автомобиля ВАЗ доставлен бригадой «скорой помощи»  в Великолукскую межрайонную больницу.  Медики устанавливают степень причинённого ущерба здоровью. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняя обстоятельства и подробности происшествия.

 

  • ВАЗ 2111 въехал в фуру в Великолукском районе
    Фото: ПАИ
  • ВАЗ 2111 въехал в фуру в Великолукском районе
    Фото: ПАИ
  • ВАЗ 2111 въехал в фуру в Великолукском районе
    Фото: ПАИ
  • ВАЗ 2111 въехал в фуру в Великолукском районе
    Фото: ПАИ


 

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