В Великолукском районе водителя ВАЗа после столкновения с фурой госпитализировали в больницу
Сегодня, 12 февраля около 19:30 на 459-м километре автодороги М9 «Балтия» в Великолукском районе возле деревни Михальки произошло ДТП.
Водитель ВАЗ-2111 выбрал небезопасную скорость движения и врезался в стоящую на обочине фуру MAN. В результате столкновения фура обесточилась. По словам очевидцев, водитель фуры SCANIA остановился на полосе встречного движения для оказания помощи водителю MAN, дезориентировав водителя ВАЗа. Водитель автомобиля ВАЗ доставлен бригадой «скорой помощи» в Великолукскую межрайонную больницу. Медики устанавливают степень причинённого ущерба здоровью. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняя обстоятельства и подробности происшествия.