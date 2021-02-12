Состоялось совещание главных медсестёр лечебно-профилактических организаций юга Псковской области

21:15, 12 февраля 2021, ПАИ

В совещании приняли участие 29 главных медсестёр из Великолукской межрайонной больницы, Куньинского филиала, Новосокольнической, Невельской, Бежаницкой межрайонных больниц, Псковской станции скорой помощи, узловой больницы на станции Великие Луки ОАО «РЖД», стоматологической поликлиники, наркологического, кожно-венерологического и противотуберкулёзного диспансеров города. Организатором выступил Великолукский медицинский колледж. Об этом пишет официальный телеграм-канал Псковской области.

«Проведение таких совещаний имеет многолетнюю практику, – рассказала Ирина Милюшенкова, первый замдиректора Великолукского медицинского колледжа. – Мы на собственном опыте знаем, что непрерывное образование очень важно для среднего медицинского звена, так как нормативные базы постоянно меняются и необходимо оперативно знакомиться со всеми вносимыми изменениями».

Специалист подчеркнула, что эта форма работы давно доказала свою эффективность:

«На нашем совещании главные медицинские сёстры не только изучают новые нормативные документы, актуализируют знания и навыки, совершенствуют компетенции, но и встречаются с главными специалистами здравоохранения региона, обмениваются опытом. В этот раз мы много внимания уделили введению новых санитарных норм и правил, вопросам проведения вакцинации от COVID-19».

Также специалисты Великолукского медколледжа создали интернет-платформу, куда заносится вся необходимая информация и нормативные документы, касающиеся работы главных медицинских сестёр, чтобы они были собраны в одном месте для удобного изучения.