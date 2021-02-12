В Великих Луках открылся филиал ресурсного центра для женщин-предпринимателей

22:14, 12 февраля 2021, ПАИ



Гармония, душевность, поддержка и забота – качества, без которых невозможно представить женщин и окружающее их пространство, пишет газета «Великолукская правда. Новости». Поэтому бизнес в женских руках чаще всего становится социально ориентированным, нацеленным на помощь другим людям. Но ведь представительницам прекрасного пола тоже нужно помогать развивать своё дело. Для этого в Великих Луках теперь ещё больше возможностей.

11 февраля на базе Центра инноваций социальной сферы и бизнес-инкубатора «Новация» заработал филиал ресурсного центра для женщин-предпринимателей. Открытие прошло в рамках реализации международного проекта «Предпринимательство, женщины, консультации: сеть ресурсных центров для женщин-предпринимателей в приграничных районах Латвии и России», по программе приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на 2014-2020 гг.

Главное, что предлагают разработчики проекта ресурсного центра, – это партнёрство и возможность создавать креативные идеи. «Мы считаем, что женскому предпринимательству нужно оказывать поддержку не потому, что они не могут самостоятельно реализовывать проекты, а именно благодаря важности их социально значимых инициатив. Те механизмы, которые женщины находят для реализации своих идей, те смыслы, которые они создают, исключительно интересны, и мы на протяжении нескольких лет с удовольствием сотрудничаем с великолукскими бизнес-леди», – сказала директор АНО «ЦИСС» Светлана Седунова.

Филиал ресурсного центра в бизнес-инкубаторе «Новация» – это новое креативное пространство, в котором женщины могут творить, общаться, генерировать свои идеи и подхватывать интересные задумки.

«В рамках этого проекта нам в кабинет передано два ноутбука. Женщины могут работать там не только на нашем, но и на своём оборудовании, – рассказала директор МАУ «БИН» Елена Ковалева. – Творческое пространство позволяет организовывать различные встречи, проводить мероприятия, тренинги, мастер-классы, промоакции своей продукции – и всё это совершенно бесплатно. Надеемся, что в результате такого сотрудничества у нас появятся интересные инициативы, которые получат дальнейшее развитие».

На открытии ресурсного центра прозвучало приветствие от партнёров, в том числе от участников проекта приграничного сотрудничества «Россия – Латвия». Но основное слово было за предприимчивыми и активными женщинами – великолучанками, которые доказали, что в своей профессии им нет равных.

Гости слушали истории создания социальных проектов гостевого дома для людей с ограниченными возможностями здоровья и школы диабета (Анастасия Князькова), ландшафтного дизайна (Татьяна Шестель), центра физического развития и работы с опорно-двигательным аппаратом (Марина Абдулкадирова), маникюрного кабинета (Елена Павлова), производства уютной одежды для всей семьи (Ксения Быстрова), многофункционального декора (Анна Полякова). Женская фантазия не знает рамок и условностей.

В завершение встречи участники наметили планы филиала на 2021 год, а задумок громадьё: тренинги, референс-визиты, обмен практиками, мастер-классы, круглый стол «Наболело».