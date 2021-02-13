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Зоозащитники сбили лося по пути из псковской ветклиники

Фото из группы приюта в соцсети "ВКонтакте"

Машина порховского зооприюта «Добрый» попала в аварию по пути из ветеринарной клиники Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в организации.

ДТП произошло вечером 12 февраля возле поворота на сады Кебь на трассе Псков — Порхов. Автомобиль сбил лося.

Фото из группы приюта в соцсети "ВКонтакте"

В машине находились волонтёры и кошка Белка. Они не пострадали. Автомобиль получил повреждения, потребуется дорогостоящий ремонт.

Реквизиты для оказания помощи приюту: 4817 7603 5281 2345 Сбербанк (без пробелов), Журавлёва Татьяна Сергеевна. Карта привязана к номеру «Билайна» 8-960-229-58-80. PayPal – TatianaS87@mail.ru

Подробнее о порховском приюте для бездомных животных можно почитать здесь

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