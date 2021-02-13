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Экономика

Вопрос повышения зарплат бюджетников проработают в России весной

Минтруд и Минфин РФ до 20 апреля 2021 года подготовят предложения по повышению зарплат бюджетников. Такое поручение дал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Также ряду профильных министерств поручено провести детальный анализ хода реализации указов президента РФ в части достижения показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. Особое внимание следует обратить на реальный уровень зарплата, дифференциацию в оплате труда работников одного учреждения и занимающих одинаковые должности в различных организациях на территории одного субъекта Российской Федерации. О результатах необходимо доложить в Минтруд до 1 апреля.

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