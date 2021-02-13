Более 80 школьников собрал «Курчатовский турнир» в Пскове

14:41, 13 февраля 2021, ПАИ

С 13 по 14 февраля в детском технопарке «Кванториум Псков» проходят инженерные соревнования «Курчатовский турнир», в которых принимают участие более 80 школьников со всего региона. Об этом сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что межпредметное соревнование ориентировано на учащихся 8−11-х классов. Школьники принимают участие в серии соревнований, каждое из которых предполагает командную работу в интенсивном формате над решением проблемы в одном из четырёх направлений: «Моделирование белков», «Моделирование электронных схем», «Экологическая оценка территорий», «Предсказание свойств материалов».

Александр Седунов уточнил, что в рамках решений различных научных задач по физике, биологии, химии, экологии ребята смогут получить консультации учёных из Курчатовского института и представить и защитить свои проектные решения.

«Победители поедут на стажировку в Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и смогут принять участие в профильной смене во Всероссийском детском центре «Орлёнок», – сообщил председатель комитета.