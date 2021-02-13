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Общество

Волонтёры Псковской области готовятся к встрече «Поезда Победы»

Волонтёры Псковской области готовятся к встрече «Поезда Победы», который приедет в Великие Луки 20 февраля. Об этом сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Поезд Победы будут сопровождать представители Невеля, Пскова и Великих Лук. 13 февраля на базе муниципального центра добровольчества в Невеле волонтёры Победы в рамках подготовки провели тренинг для ребят, которые будут задействованы в сопровождении проекта.

Волонтеры не только выполнили упражнения на знакомство и командообразование, но и приняли участие в интерактивной игре. Также ребята смоделировали экспозиции поезда.

Напомним, в Псковской области «Поезд Победы» будет открыт для посещения три дня, с 20 по 22 февраля. Побывать в уникальном поезде смогут жители Великих Лук и гости города в возрасте старше 12 лет и только по предварительной регистрации на сайте проекта поездпобеды.рф. 

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