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Общество

За прошедшую неделю волки в деревне Спасовщина задрали двух собак

 За прошедшую неделю волки в деревне Спасовщина задрали двух собак, пишет газета «Псковская провинция» со ссылкой на парламентария Собрания депутатов Псковского района Валерия Колтакова.

«Одна из них, среднеазиатская овчарка, была весьма крупной и сильной собакой. Значит, волк был не один. Судя по следам, один из них ушёл на трёх лапах: вероятно, был подранен в схватке. Ранее волки наведались в деревню Вязки Серёдкинской волости», – отметил Валерий Викторович.

Руководство администрации района немедленно занялось решением проблемы. Принимаются необходимые меры. В середине января в Псковском районе проблем с волками не наблюдалось. По крайней мере, сообщений от граждан прежде не поступало.

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