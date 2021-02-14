За прошедшую неделю волки в деревне Спасовщина задрали двух собак

23:47, 13 февраля 2021, ПАИ

За прошедшую неделю волки в деревне Спасовщина задрали двух собак, пишет газета «Псковская провинция» со ссылкой на парламентария Собрания депутатов Псковского района Валерия Колтакова.

«Одна из них, среднеазиатская овчарка, была весьма крупной и сильной собакой. Значит, волк был не один. Судя по следам, один из них ушёл на трёх лапах: вероятно, был подранен в схватке. Ранее волки наведались в деревню Вязки Серёдкинской волости», – отметил Валерий Викторович.

Руководство администрации района немедленно занялось решением проблемы. Принимаются необходимые меры. В середине января в Псковском районе проблем с волками не наблюдалось. По крайней мере, сообщений от граждан прежде не поступало.