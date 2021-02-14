Как будет работать Великолукский ФАП на шестидневной рабочей неделе
Великолукский ФАП продолжает принимать всех, кто желает проконсультироваться со специалистами, пройти осмотр, сдать анализы, сделать ЭКГ и флюорографию, сделать маммографию, сообщает газета «Наш путь». На шестидневной рабочей неделе пункт будет принимать население в следующих точках:
15 февраля – д. Иваново Переслегинской волости (возле ФАПа).
18 февраля – д. Першино Шелковской волости (возле ФАПа).
19 февраля – д. Переслегино Переслегинской волости (возле ФАПа).