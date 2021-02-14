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Общество

Как будет работать Великолукский ФАП на шестидневной рабочей неделе

Великолукский ФАП продолжает принимать всех, кто желает проконсультироваться со специалистами, пройти осмотр, сдать анализы, сделать ЭКГ и флюорографию, сделать маммографию, сообщает газета «Наш путь». На шестидневной рабочей неделе пункт будет принимать население в следующих точках:

15 февраля – д. Иваново Переслегинской волости (возле ФАПа).

18 февраля – д. Першино Шелковской волости (возле ФАПа).

19 февраля – д. Переслегино Переслегинской волости (возле ФАПа).

 

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