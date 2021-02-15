В России «бесхозяйные земли» могут отойти государству

08:15, 15 февраля 2021, ПАИ

Термин «бесхозяйная земля» в скором времени может появиться в российском законодательстве. Законопроект о новой норме подготовлен в Минсельхозе РФ, пишет газета «Известия».

Согласно документу, территории, собственники которых неизвестны либо отказались от участков, а также земли, не зарегистрированные в Едином государственном реестре прав недвижимости, предлагается считать бесхозяйными.

Также ведомство предлагает упростить передачу таких территорий государству без решения суда или в упрощенном порядке судопроизводства.

В тексте пояснительной записки к законопроекту отмечается, что на 1 января 2019 года площадь таких территорий в России составляла 15,3 млн га. Это около 6,8 % от общей площади земель сельскохозяйственного назначения в стране.