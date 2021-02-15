0
08:35
Более 262 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
07:42
Более 19,7 тысячи человек вылечились от COVID-19 в Псковской области
07:29
Ещё 58 человек заразились коронавирусом в Псковской области
23:44
Как будет работать Великолукский ФАП на шестидневной рабочей неделе
23:09
В Печорах началась разработка проектов реставрации двух храмов
22:47
Псковские спасатели рассказали, как уберечь ребёнка от опасности провалиться под лёд
21:53
Глава Великолукского района Алексей Кузьмин проинспектировал школы
Еще новости
Общество

В России «бесхозяйные земли» могут отойти государству

Термин «бесхозяйная земля» в скором времени может появиться в российском законодательстве. Законопроект о новой норме подготовлен в Минсельхозе РФ, пишет газета «Известия».

Согласно документу, территории, собственники которых неизвестны либо отказались от участков, а также земли, не зарегистрированные в Едином государственном реестре прав недвижимости, предлагается считать бесхозяйными.

Также ведомство предлагает упростить передачу таких территорий государству без решения суда или в упрощенном порядке судопроизводства.

В тексте пояснительной записки к законопроекту отмечается, что на 1 января 2019 года площадь таких территорий в России составляла 15,3 млн га. Это около 6,8 % от общей площади земель сельскохозяйственного назначения в стране.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

Более 262 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
15 февраля 2021
Более 262 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
Более 19,7 тысячи человек вылечились от COVID-19 в Псковской области
15 февраля 2021
Более 19,7 тысячи человек вылечились от COVID-19 в Псковской области
Ещё 58 человек заразились коронавирусом в Псковской области
15 февраля 2021
Ещё 58 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Как будет работать Великолукский ФАП на шестидневной рабочей неделе
14 февраля 2021
Как будет работать Великолукский ФАП на шестидневной рабочей неделе
В Печорах началась разработка проектов реставрации двух храмов
14 февраля 2021
В Печорах началась разработка проектов реставрации двух храмов
Псковские спасатели рассказали, как уберечь ребёнка от опасности провалиться под лёд
14 февраля 2021
Псковские спасатели рассказали, как уберечь ребёнка от опасности провалиться под лёд
Глава Великолукского района Алексей Кузьмин проинспектировал школы
14 февраля 2021
Глава Великолукского района Алексей Кузьмин проинспектировал школы
Псковичам рассказали, на что обратить внимание при покупке ювелирных изделий
14 февраля 2021
Псковичам рассказали, на что обратить внимание при покупке ювелирных изделий

Идет загрузка...