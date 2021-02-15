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Общество

57-е место заняла Псковская область в рейтинге регионов России

57-е место заняла Псковская область в рейтинге регионов России по качеству жизни, сообщает РИА Новости. Рейтинг составлен по итогам 2020 года. В 2019 году, напомним, Псковская область находилась на 55-м месте.

Сразу перед Псковской областью - на 56-м месте - Дагестан, сразу после - на 58-м месте - Астраханская область. 

Лидерами рейтинга, как и в 2019 году, стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В тройке аутсайдеров – Карачаево-Черкесия, Забайкальский край и Тува.

Рейтинг построен на основе комплексного учёта различных параметров, характеризующих качество жизни в регионах, по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2019–2020 гг. 

При расчёте проанализировано 70 показателей, объединённых в 11 групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

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