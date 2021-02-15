Очаг коронавируса в бежаницкой аптеке снят с учёта

10:24, 15 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области снят с контроля Роспотребнадзора очаг коронавируса в бежаницкой аптеке. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«За минувшие сутки новых очагов не зарегистрировано», – написал губернатор.

Всего в регионе остаются активными четыре очага коронавируса: в Дедовичской районной больнице, в Свято-Введенском монастыре, в Яммской школе и в Великолукской межрайонной больнице.

Всего в Псковской области выявлено 30 864 случая заражения коронавирусом, 19 742 человека выздоровели, 153 пациента умерли.