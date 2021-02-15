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Общество

Александр Козловский сделал прививку от коронавируса

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сделал прививку от коронавируса. Об этом он рассказал в эфире проекта ПАИ-live 15 февраля.

По его словам, пока ему вкололи только первую часть вакцины от COVID-19, через неделю нужно будет ввести вторую часть.

«Видите, многие-то на самом деле переболели, поэтому прививка не нужна. К сожалению, наши коллеги, лидеры партии. А остальные – я не знаю, – отметил Козловский. – Сейчас началась массовая вакцинация, я думаю, надо использовать этот момент и вакцинироваться.

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