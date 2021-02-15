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ПАИ-live с Александром Козловским
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Общество

Александр Козловский: Волонтёрское движение будет жить

Волонтёрское движение будет жить, заявил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире ПАИ-live 15 февраля.

Он констатировал, что добровольцы своё свободное время посвящают другим. «Например, я знаю, что молодые ребята, которые отвозят врачей на службу в Великих Луках, встают в 4:30, заводят машину, едут за 60-70 километров от города, забирают врача и к 7:00 его привозят непосредственно в лечебное учреждение. А потом вечером или на следующий день отвозят его обратно за те же 60-70 километров. Еще в промежутке они работают, зарабатывают на жизнь», –   отметил депутат и поблагодарил волонтёров за их активную жизненную позицию.

По мнению Александра Козловского, волонтёры, которые проявили себя во время пандемии, проходят школу закалки. «Буквально с утра я встречался с волонтёрами – студентами-врачами. Там один из ребят отслужил в армии, он продолжил обучение на врача, сейчас занимается волонтёрством. У него очень активная жизненная позиция, занимается спортом и все успевает. Я его спрашиваю: «Когда ты спишь?» Он говорит: «Иногда сплю», – поделился политик. По его словам, это здорово, когда ребята в возрасте 21-23 лет так мыслят. «Хотя мы, взрослые, думаем: «Наверно, таких ребят на сегодняшний день нет», – но их достаточно много», – заметил гость ПАИ-live.

Он подчеркнул, что всегда есть кому помогать: в частности, пожилые люди требуют постоянного внимания. Александр Козловский добавил, что зачастую волонтёрская деятельность связана с оказанием психологической поддержки. Также он отметил помощь животным – многие посвящают свою жизнь меньшим братьям, «и это тоже здорово». Другие занимаются патриотической темой. «У нас волонтёрское движение всегда было развито. Сейчас мы, конечно, сконцентрировались на вопросах, связанных с пандемией. А в будущем, я думаю, для любого волонтёра всегда найдется работа, где он может себя реализовать и оказать помощь», –  подытожил Александр Козловский.

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