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Общество

Руководителем «Псковпассажиравтотранса» назначен Владимир Ревазов

Владимир Ревазов-новый руководитель "Псковпассажиравтотранса". Фото ПАИ.

И. о. генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» назначен Владимир Ревазов.

Владимир Касполатович Ревазов родился 12 октября 1952 года в городе Ардоне Республики Северная Осетия. Имеет высшее образование: в 1975 году окончил Грозненский нефтяной институт по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений», а в 2007 году – Московскую академию экономики и права по специальности «Экономика».

С 1975 года работал на различных должностях на газоперерабатывающих заводах в Тюменской области, а также на предприятиях в Москве, Башкортостане и Екатеринбурге. Прошел стажировки в Алжире и США. Имеет опыт руководящей работы на крупных предприятиях с большим количеством техники. Более 10 лет возглавлял коллектив с численностью более одной тысячи человек и 2,5 года – коллектив численностью 5 тысяч человек.

Владимир Ревазов уверен, что руководитель любого предприятия должен занимается, прежде всего, «экономикой и перспективой». Своими первоочередными задачами в «Псковпассажиравтотрансе» видит знакомство с коллективом и изучение экономики предприятия: сферы затрат, закупок, ремонтной базы, возможностей дополнительного дохода.

В работе с людьми придерживается принципов справедливости и поиска оптимальных решений, стремится к созданию в коллективе здорового морально-психологического климата, проповедует трудовую и производственную дисциплину.

Обладает званием «Почетный нефтяник Тюменской области», почетным званием «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации», званием «Почетный работник топливно-энергетического комплекса», награжден золотым нагрудным знаком отличия ООО «Тобольск-Нефтехим». В 2006 году за выдающиеся успехи в труде, активную жизненную позицию, большой личный вклад в развитие ООО «Тобольск-Нефтехим» и города Тобольска награжден почетной грамотой ООО «Тобольск-Нефтехим».

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