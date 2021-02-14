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Страна и мир

Стратегию по борьбе с контрафактом утвердили в России

В России утвердили стратегию по борьбе с контрафактной продукцией. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, пишет газета «Известия».

По его словам, с рынков должны быть вытеснены все подделки, чтобы люди могли пользоваться качественными вещами. Кроме того, Михаил Мишустин считает, что контрафактные товары вредят кошельку и самочувствию россиян, а не только бьют по доходам легального сегмента бизнеса.

«Для повышения эффективности борьбы с контрафактом утверждена стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на ближайшие пять лет. Ее цель — сократить объем незаконного оборота и снизить его влияние на развитие экономики и социальной сферы», - добавил премьер-министр.

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