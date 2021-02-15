Воронежская компания займётся нанесением дорожной разметки в Псковской области

13:40, 15 февраля 2021, ПАИ

Заключен контракт на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на дорогах регионального значения в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, документ подписали Управление автомобильных дорог Псковской области и АО «Дороги Черноземья», зарегистрированное в Воронежской области.

Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели в бюджете Псковской области предусмотрено более 90 млн рублей. Наносить разметку планируется в два этапа: первый должен завершиться до 1 июля, второй — до 30 ноября.

Разметку обновят на всей сети региональных автомобильных дорог. Ее будут наносить механизированным способом с помощью маркировочных машин и вручную пистолетом-краскораспылителем, ручным термоукладчиком или кистью. Подрядчик использует разметочную краску, термопластик и холодный пластик с добавлением микростеклошариков. При выборе материала учитывается категория дороги, интенсивность движения, близость к социальным объектам, наличие автобусного сообщения и другие факторы.

Ведомость объемов работ предусматривает нанесение осевой, краевой, двойной сплошной, желтой сплошной, прерывистой линий и линий приближения, движения по полосам, направляющих островков, стоп-линий, линий из треугольников, дублирующих знаков на проезжей части, «зебр» с желтым заполнением, шумовых полос и разметки, обозначающей искусственную неровность.

Срок устранения дефектов выполненных работ, в случае утери функциональной долговечности, по гарантии составляет от 3 месяцев до 2 лет в зависимости от материала.

В прошлом году по нацпроекту БКАД в регионе нанесли более 4 тысяч км новой дорожной разметки.