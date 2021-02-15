Новосокольническое предприятие расплатилось по долгам после ареста более 30 машин

15:11, 15 февраля 2021, ПАИ

В Новосокольниках предприятие по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей расплатилось по налоговым долгам после ареста автомобилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Организация задолжала 118 тысяч рублей. Приставы арестовали более 30 единиц автотранспорта. После этого организация обратилась в отделение судебных приставов, им пояснили о возможности снятия запрета только после полного погашения задолженности по исполнительному производству.

Через несколько дней задолженность, включая исполнительский сбор, была погашена в полном объеме. Запрет регистрационных действий с недвижимости организации снят, уточнили в ведомстве.