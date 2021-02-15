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Общество

Губернатор Михаил Ведерников возложил цветы к могиле Александра Пушкина

Губернатор Псковской области посетил могилу Пушкина. Фото администрации Псковской области.


Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 15 февраля, прибыл с рабочей поездкой в Пушкиногорский район, где посетил Святогорский Свято-Успенский монастырь, сообщила областная администрация.

На территории обители Михаил Ведерников возложил цветы к могиле Александра Пушкина, тем самым почтив память великого русского поэта. Вместе с главой региона цветы к могиле поэта возложили председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, гендиректор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин, вице-губернатор Василий Осипов и руководитель администрации Пскова Александр Братчиков.

Ранее, 10 февраля, исполнилось 184 года со дня смерти поэта. В Псковской области день памяти А. С. Пушкина был ознаменован проведением ряда мероприятий памятного и просветительского характера.

Напомним, в Святогорском монастыре, где располагаются могилы  А. С. Пушкина  и его предков, в день памяти поэта состоялась заупокойная лития. Возложить цветы и венки к месту погребения пришли жители и гости Пушкиногорья, сотрудники Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Михайловское», представители муниципальной власти. По традиции здесь звучали стихи  А. С. Пушкина.

 

Михаил Ведерников возложил цветы к могиле поэта. Фото администрации Псковской области

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