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Общество

В праздник Сретения Господня митрополит Тихон совершил литургию в Псково-Печерской обители

Совершение Литургии в Псково-Печерской обители. Фото Псковской епархии


15 февраля 2021 года, в праздник Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Сретенском храме Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Об этом ПАИ собщила Псковская епархия

Его высокопреосвященству сослужила братия обители в священном сане.

Песнопения литургии исполнили братский хор монастыря под управлением инока Олега (Гладышева) и хор под управлением диакона Александра Амерханова. За богослужением молились прихожане обители.

По окончании богослужения митрополит Тихон обратился к собравшимся с архипастырским словом.

В братской трапезной обители владыка митрополит совершил заупокойную литию по новопреставленному монаху Алипию (Оборотову).

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