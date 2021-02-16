Новая соцсеть свела с ума интернет-пользователей из-за своей недоступности

23:59, 15 февраля 2021, ПАИ

Невероятный бум вызвала новая социальная сеть Clubhouse. То ли от того, что общаются там голосами, а может, причиной популярности стала некая элитарность. Попасть туда не так просто: кроме самого приложения нужно приглашение, пишет сайт appleinsider.ru.

Если вкратце, Clubhouse – это социальная сеть, где пользователи могут общаться только голосом. Здесь нет возможности писать друг другу сообщения, нет «личек» – только группы (комнаты), в которых общаются люди.

Различные интернет-форумы запестрели рассказами о том, как получить завтный инвайт (приглашение в соцсеть). Но так ли она вам нужна?

Те, кто уже протестировал её, говорят, что очень надоедают push-уведомления, выскакивающие по делу и без дела. Пользователи жалуются на их количество и сообщают, что ни одно приложение так не надоедало уведомлениями, как Clubhouse.

Второй недостаток состоит в том, что приложение очень быстро сажает батареку телефона. И наконец, третий недостаток: большинство разговоров – пустая болтовня ни о чём. У вас есть время на это?

​​«В общем, мне кажется, что Clubhouse выехал на хайпе и участии в его раскрутке известных личностей вроде Илона Маска, Олега Тинькова и остальных. И как только хайп спадёт, а это может случиться, про него все забудут. Или выйдет новая социальная сеть с другой особенностью», – пишут эксперты, попробовавшие новую соцсеть.

И наконец, самое главное: приложение Clubhouse доступно только для iOS. Android в пролёте.