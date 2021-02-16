На улице Звездной в Пскове появится новый пешеходный переход

10:05, 16 февраля 2021, ПАИ

В Пскове на улице Звездной от дома №11 к остановке общественного транспорта «Звездная улица», напротив дома №2 по той же улице, оборудуют пешеходный переход. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Переход установят летом в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

В 2020 году в регулируемый режим переведены пешеходные переходы на улице Советской Армии, Октябрьском проспекте, Чудской, на пересечении улиц Печорской и Рижского проспекта. Кроме того, модернизирован пешеходный переход на улице Кузнецкой.