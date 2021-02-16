Девять упаковок сыра пытались украсть двое подростков из магазина в Великих Луках

10:29, 16 февраля 2021, ПАИ

15 февраля в Великих Луках двое подростков пытались украсть девять упаковок сыра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на проспекте Ленина – поступил сигнал «Тревога». Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали двух 17-летних подростков, которые пронесли через кассу девять упаковок сыра, при этом не заплатив за них.

Задержанных передали сотрудникам полиции.