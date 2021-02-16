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Об ухудшении погодных условий предупреждает Госавтоинспекция Псковской области
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Общество

Об ухудшении погодных условий предупреждает Госавтоинспекция Псковской области

Госавтоинспекция Псковской области предупреждает об ухудшении погодных условий, сообщили в региональном Управлении ГИБДД УМВД России.

16 февраля на территории  региона ожидается обложной снег, замерзающий туман, гололёд и гололедица. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и безопасного скоростного режима.

Следует быть аккуратнее при совершении маневров на дороге, а также в непогоду снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить ДТП.

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