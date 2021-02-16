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Экономика

Подробности масштабной реконструкции дороги в Великолукском районе рассказали в комитете по транспорту

Подробности предстоящей реконструкции дороги Сиверст - Поречье в Великолукском районе рассказали в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете, работы стартуют в 2021 году в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Мероприятие финансируется в основном за счет средств федерального бюджета. На эти цели предусмотрено около 208 млн рублей.

Будут приведены в порядок порядка 21 км дороги, проект включает 3 пусковых комплекса. В 2021 году планируется реконструировать I пусковой комплекс протяженностью около 5 км (с 25-го по 29-й км). В участок реконструкции входят деревни Захарово, Костюжино, примыкание к автомобильной дороге Мартьяново – Поречье Урицкое.

«Сейчас этот отрезок дороги песчано-гравийный. В результате реконструкции в населенных пунктах будет выполнено устройство асфальтобетонного покрытия, а вне населенных пунктов - покрытие из щебеночно-песчаной смеси. Ширина двухполосной проезжей части будет доведена до нормативных показателей», - рассказали в комитете. Также в проекте есть 22 съезда и примыкания. Расчетная скорость движения вне населенных пунктов увеличится с 40 до 60-80 км/ч.

Будут обустроены 4 остановки общественного транспорта с двух сторон, вместо двух имеющихся, а также тротуары. В деревнях Костюжино и Захарово на автобусных остановках появится электроосвещение. Кроме того, будут переделаны линии электропередачи, смонтированы 25 металлических гофрированных водопропускных труб, из них 13 по основному ходу и 12 – на примыканиях и съездах.

Для обеспечения безопасности движения предусмотрена установка барьерного ограждения, дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.

Реконструкция продлится около 8 месяцев. Контракт должен быть исполнен к 30 ноября 2021 года. При этом для обеспечения непрерывного движения по автодороге в процессе работ полосы движения будут закрывать попеременно, а в зауженных местах в случае необходимости организуют реверсивное движение автотранспорта.

Автомобильная дорога Сиверст - Поречье была построена в 1960-х годах на базе капитального ремонта и реконструкции бывших грунтовых дорог. Трасса связывает деревни с сельхозпредприятием «Колос» в поселке Поречье с выходом на дорогу Шимск - Невель и далее с городом Великие Луки. Дорога обеспечивает вывоз сельхозпродукции с прилегающей территории и жизнедеятельность близлежащих деревень.

В  2020 году по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» проведена реконструкция более 12 км дороги Усвяты – Стеревнево в Усвятском районе Псковской области.

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