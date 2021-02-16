Четыре улицы в Пскове планируется отремонтировать в две очереди

15:08, 16 февраля 2021, ПАИ

В Пскове улицы Полковую, Нововойсковую, Бутырскую и Красноармейскую набережную планируется отремонтировать в две очереди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В первую очередь будут отремонтированы улицы Полковая (от Красноармейской набережной до земельного участка воинской части), Войсковая (от улицы Полковой до 1-го переулка Шабаново), Нововойсковая, перекресток Трудовой, Красноармейская набережная (от улицы Юбилейной до 1-го Корытовского шоссе).

Во вторую очередь планируется отремонтировать 1-е Корытовское шоссе (от железной дороги до земельного участка воинской части), переулок Пролетарский, улицу Бутырскую, оставшиеся переулки, проезды в границах проектирования.

Кроме того, в рамках проекта будет предусмотрено переустройство сетей ливневой канализации, комплексный ремонт дорожного полотна, устройство недостающих тротуаров для движения пешеходов, элементов обустройства автомобильных дорог, а также устройство наружного освещения.

По итогу проектирования и определения стоимости монтажных работ будет уточнена статья финансирования и возможность его реализации.

Сейчас подрядная организация ООО «СитиИнвестГрупп» в рамках контракта на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на проезжей части улицы Войсковой выполнены работы по устранению деформаций и повреждений покрытия путем добавления щебня.

Также при благоприятных погодных условиях регулярно выполняются работы по планировке покрытия проезжей части вышеуказанных улиц механизированным способом.

В Пскове заключён муниципальный контракт на разработку проектной документации на объект: «Капитальный ремонт улиц в микрорайоне в границах улиц Полковой, Нововойсковой, Бутырской, Красноармейской набережной города Пскова» со сроком выполнения до 31 августа 2021 года.

Реализация проекта по капитальному ремонту планируется в две очереди на основные улицы и примыкания к ним.