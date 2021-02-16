72 тысячи тюльпанов вырастили в Пыталовском районе к Восьмому марта

21:02, 16 февраля 2021, ПАИ

В Пыталовском районе предпринимательское хозяйство вырастило 72 тысячи тюльпанов к Международному женскому дню. С главой хозяйства Людмилой Десятик поговорили ведущие радиостанции «7 небо». Теплицы хозяйства работают уже более 10 лет.

«Мы не работаем на Москву и Питер. Мы работаем только на Псков и Псковскую область. На 14 февраля уже была выгонка, и вы могли видеть наши цветы в продаже. Сейчас будет другая выгонка к 8 Марта. Мы выращиваем 50 сортов», – сказала Людмила.

А ещё цветовод сообщила, что тюльпаны очень любят холод. Если окружающая тюльпан температура будет около +2 градусов, то цветок может простоять до месяца. В тепле же букет тюльпанов не сможет вас долго радовать.



