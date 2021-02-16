Записку об уничтожении Троицкого собора обнаружили в Псковском государственном архиве

21:17, 16 февраля 2021, ПАИ

Не секрет, что архитектурной доминантой Пскова выступает на протяжении многих веков Троицкий собор. Именно этот памятник фигурирует на сувенирных продуктах города, сюда в первую очередь ведут туристов. Даже представить сложно, что одним росчерком пера этого великолепного здания могло не стать в 30-е годы прошлого столетия. Псковский государственный архив обнаружил записку, в которой рассматривалось полное уничтожение Троицкого собора.

«Перед вами записка, составленная директором Псковского музея В. Ф. Зыбковцом 21 июня 1936 года в адрес секретаря окружкома ВКП(б) П. И. Петрунина. Вчитайтесь: «считаю вполне возможным полную ликвидацию Троицкого собора и прошу вас санкционировать предлагаемые мероприятия». К счастью, его предложения не были реализованы, а в Троицком соборе начались работы по организации антирелигиозного музея.», - рассказали работники архива.



