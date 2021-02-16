После турнира псковские школьники поедут на стажировку в Курчатовский институт

22:23, 16 февраля 2021, ПАИ

В детском технопарке «Кванториум Псков» подвели итоги «Курчатовского турнира», который проходил с 13 по 14 февраля. Об этом сообщает областная администрация. Межпредметные инженерные соревнования проводили Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и кружковое объединение НТИ «Практики будущего». Всего в турнире приняло участие 15 команд школьников с 8-го по 11-й класс.

В течение двух дней команды из образовательных учреждений города и детского технопарка «Кванториум Псков» работали над задачами в области физики, биологии, химии и экологии, а также слушали лекции и получали консультации учёных Курчатовского института. На защите каждая группа представляла аргументированное индивидуальное решение своей задачи. Лучшие решения в каждом направлении были отмечены памятными призами и приглашениями на стажировку в Курчатовский институт. Кроме того, команды-победители смогут претендовать на участие в тематической смене в «Орлёнке».

На турнире команды соревновались в четырёх направлениях: моделирование белков, экологическая оценка территорий, моделирование электронных систем, предсказание свойств материалов.

«Один из вирусов стал устойчив к лекарству, поэтому перед нами ставилась задача смоделировать белок, спрогнозировать его мутацию. У нас в команде были ребята, которые моделировали, занимались поиском информации. Роли в команде распределили грамотно, поэтому успели всё сделать», – рассказала участница соревнований Полина Рягузова.

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов отметил, что регион связывают партнёрские отношения с Курчатовским институтом. Так, в Пскове уже проходили Кикоинские чтения, в школе № 1 Пскова работает сразу два кикоинских класса, некоторые «кванторианцы» уже ездили на стажировку в институт и становились участниками проектных смен в «Сириусе» и «Орлёнке».

«Заложенный опыт претворяется и в «Курчатовском турнире». Хочется, чтобы наши дети получили возможность принять участие в стажировке и совершенствовали свою проектную деятельность, научные навыки», – отметил Александр Седунов.

Отметим, «Курчатовский турнир» уже завершился в Симферополе, а в конце февраля он пройдёт в Москве и Ленинградской области.