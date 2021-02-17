Стала известна причина пожара в Псковском районе
Появились подробности произошедшего пожара в СНТ «Черняковицы-1». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
В садовом доме сгорела кровля, выгорело помещение изнутри. Причиной произошедшего стал аварийный режим работы отопительной печи. В результате пожара из людей никто не пострадал.
В этот же день в деревне Подлипье Гдовского района сгорела баня. Причиной возгорания стало замыкание электропроводки.
В Великих Луках на улице Новоселенинской в двухэтажном жилом доме на лестничной площадке второго этажа сгорел диван. Огнём повреждён шкаф и стена. Причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.