Псковичка завоевала серебро на Всероссийском турнире по тяжелой атлетике

10:12, 17 февраля 2021, ПАИ

Псковичка Марина Румянцева завоевала серебро на XVI Всероссийском турнире по тяжелой атлетике среди юношей и девушек на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент Федерации тяжелой атлетики Псковской области Игорь Цветков.

Турнир прошел 8-13 февраля на спортивной базе Мосгомспорта в городе Чехов Московской области и был посвящен памяти ЗТР М. С. Окунева. «Эти соревнования являются «неофициальным первенством России» среди юношей и девушек. Турнир проводится в двух возрастных категориях: 10-12 лет и 13-15 лет с подразделением на весовые категории. На турнир съезжаются спортсмены со всей России», - рассказал Игорь Цветков.

В этом году самым западным регионом, откуда приехали спортсмены, был Калининград, самым восточным – Хабаровск. От Псковской области в турнире приняли участие спортсмены - члены юношеской сборной области из спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» (Псков) Марина Румянцева (весовая категория 33 кг), Кирилл Стыров (49 кг), Алексей Козлов (55 кг). Все спортсмены выступают в возрастной категории 13-15 лет, их тренирует спортсменов Игорь Цветков. В результате спортивной борьбы Марина Румянцева заняла второе место, уступив спортсменке из Читы (Забайкальский край). Кирилл Стыров занял 7 место среди 10 участников, Алексей Козлов - 12 место среди 23 участников. «При этом ребята улучшили свои личные рекорды», - уточнил тренер.

Впереди у молодых атлетов первенство России, которое пройдет 15-24 марта в городе Старый Оскол Белгородской области.