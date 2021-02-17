Перспективы создания Федерации спорта для людей с ПОДА обсудил Михаил Ведерников с параспортсменом Владимиром Петровым

10:20, 17 февраля 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил общественнику и параспортсмену Владимиру Петрову специализированную доску для занятия вейкбордингом во время личной встречи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона обратил внимание, что Владимир Петров за короткое время сумел добиться значительных успехов в адаптивном вейкбординге, а также прикладывает все усилия для развития данного вида спорта в Псковской области. Спортивный снаряд, который Михаил Ведерников передал спортсмену, сделан на заказ и имеет множество настроек, что позволяет его использовать разными атлетами.

«Выполняю свое обещание, об этом мы договаривались год назад на открытии проектного офиса «Команды 2018» в Дно», - отметил глава региона.

Владимир Петров поблагодарил Михаила Ведерникова за оказанную поддержку. Он подчеркнул, что в настоящее время на постоянной основе адаптивным вейкбордингом занимаются два спортсмена, готовы присоединиться еще четыре человека. Тренировочный процесс продолжается даже зимой — в одном из крытых бассейнов Санкт-Петербурга.

«Это наша мечта — иметь в Пскове такое оборудование и тренироваться вне зависимости от каких-либо факторов. Летом мы выйдем на открытую воду, где будем заниматься ежедневно, чтобы добиться значимых результатов. Хочется скорее сесть и рассекать на нем волны!» — поделился впечатлениями Владимир Петров.

Также общественник рассказал губернатору об инициативе создания Федерации спорта Псковской области для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Для этого уже собраны все необходимые документы. Владимир Петров выразил готовность возглавить организацию. Ее создание позволит командам из Псковской области официально участвовать в соревнованиях различного уровня.

«Благодаря вашей поддержке команда Псковской области всем составом приняла участие во всероссийском физкультурно-спортивном фестивале «Пара-Крым». Здесь были завоеваны три серебряные медали. На соревнованиях по Северо-Западному федеральному округу атлеты завоевали 16 наград, 9 из них — золотые. Мы стараемся, команда Псковской области всегда самая активная. Но, к сожалению, официального статуса у нас пока что нет», - рассказал Владимир Петров.

Михаил Ведерников предложение поддержал и отметил, что даст поручение оказать содействие в более оперативном согласовании документов, которые необходимы для создания региональной Федерации спорта для людей с ПОДА. Также губернатор отметил, что администрация Псковской области продолжит оказывать поддержку спортсменам для организации выезда на соревнования различного уровня.

«Любые соревнования — это опыт, а опыт — возможность корректировать свои профессиональные спортивные навыки, делать выводы, учиться и улучшать свои результаты», — подчеркнул губернатор.