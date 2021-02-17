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Общество

Почти 18 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 17 919 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

16 февраля в стране зафиксировано 467 летальных исходов пациентов с коронавирусом. За сутки в России выявлено 12 828 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего по состоянию на 17 февраля в России выявлен 4 112 151 случай заболевания коронавирусом, 3 642 582 человека выздоровели, 81 446 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 30 993 случая заражения коронавирусом, 19 934 человека выздоровели, 159 пациентов умерло.

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