Лаборатория продолжит функционировать на Центральном рынке в Пскове

13:07, 17 февраля 2021, ПАИ

На ярмарочной площадке ООО «Центральный рынок» в Пскове работает и будет продолжать функционировать лаборатория по ветеринарному контролю реализуемой продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

Единственное изменение в деятельности относится к отмене повторного исследования для фермерской продукции. «Если контроль качества не подтвержден владельцем хозяйства самостоятельно, то данное исследование можно будет организовать в лаборатории по факту привоза товара. Это значительно сэкономит время для обеих сторон, а для фермеров ещё и облегчит финансовую сторону вопроса. Также отмена повторных лабораторных исследований положительно повлияет на сдерживание роста цен на данные товары», – отметили в пресс-службе.

При этом отмечается, что лаборатория на ярмарочной площадке оставляет за собой право проводить осмотр всех поступающих товаров для реализации. Также на всех муниципальных ярмарках осуществляется проверка документов реализуемой продукции, подлежащей ветеринарному контролю.