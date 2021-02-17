Центральный рынок Пскова стал ярмаркой

13:15, 17 февраля 2021, ПАИ

Центральный рынок в Пскове поменял статус. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации, рынок переходит в разряд ярмарки.

ООО «Центральный рынок» о своём решении об изменении статуса уведомило администрацию Пскова. В связи с этим городская администрация приняла постановление «О прекращении действия продления разрешения на право организации розничного рынка обществу с ограниченной ответственностью «Центральный рынок» на территории муниципального образования «Город Псков».

Отметим, что на ярмарочной площадке ООО «Центральный рынок» продолжит работать лаборатория по ветеринарному контролю реализуемой продукции.