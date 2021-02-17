0
13:23
14 часов болезни: как я перенесла прививку от коронавируса
11:56
Зоозащитники призывают псковичей помочь животным пережить морозные ночи
11:21
Псков завалило снегом
11:08
До 159 человек увеличилось число умерших от коронавируса в Псковской области
11:04
Армейская стезя – ПАИ-live с Дмитрием Зайцевым
10:51
Ловись, плотва, большая и маленькая
10:45
Умер знаменитый кот-песец Кеша со Шпицбергена
Еще новости
Общество

Центральный рынок Пскова стал ярмаркой

Центральный рынок в Пскове поменял статус. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации, рынок переходит в разряд ярмарки.

ООО «Центральный рынок» о своём решении об изменении статуса уведомило администрацию Пскова. В связи с этим городская администрация приняла постановление «О прекращении действия продления разрешения на право организации розничного рынка обществу с ограниченной ответственностью «Центральный рынок» на территории муниципального образования «Город Псков».

Отметим, что на ярмарочной площадке ООО «Центральный рынок» продолжит работать лаборатория по ветеринарному контролю реализуемой продукции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>

Зоозащитники призывают псковичей помочь животным пережить морозные ночи
17 февраля 2021
Зоозащитники призывают псковичей помочь животным пережить морозные ночи
Псков завалило снегом
17 февраля 2021
Псков завалило снегом
До 159 человек увеличилось число умерших от коронавируса в Псковской области
17 февраля 2021
До 159 человек увеличилось число умерших от коронавируса в Псковской области
Армейская стезя – ПАИ-live с Дмитрием Зайцевым
17 февраля 2021
Армейская стезя – ПАИ-live с Дмитрием Зайцевым
Умер знаменитый кот-песец Кеша со Шпицбергена
17 февраля 2021
Умер знаменитый кот-песец Кеша со Шпицбергена
Более 264 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
17 февраля 2021
Более 264 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
Перспективы создания Федерации спорта для людей с ПОДА обсудил Михаил Ведерников с параспортсменом Владимиром Петровым
17 февраля 2021
Перспективы создания Федерации спорта для людей с ПОДА обсудил Михаил Ведерников с параспортсменом Владимиром Петровым
Администрацию Невеля обязали убрать метровые сугробы вдоль обочин
17 февраля 2021
Администрацию Невеля обязали убрать метровые сугробы вдоль обочин

Идет загрузка...