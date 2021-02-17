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60 тысяч рублей, телефон и золотую цепочку украл пскович у знакомой

Пскович украл у знакомой 60 тысяч рублей, телефон и золотую цепочку с крестиком. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пострадавшая обратилась в полицию, сообщив, что её обокрал знакомый 30-летний мужчина. Подозреваемый воспользовался своим знакомством в корыстных целях. Он обещал женщине вернуть похищенное, но так этого и не сделал.

Выяснилось, что похищенные деньги мужчина уже потратил. Успел реализовать также и телефон вместе с изделиями из золота. Местонахождение этих вещей сейчас устанавливается. По данному факту возбудили уголовное дело.

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