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180 тысяч рублей перевёл мошеннику житель Острова

180 тысяч рублей перевёл мошеннику житель Острова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

16 февраля 50-летнему островичу позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом якобы предотвращения попытки несанкционированного списания денежных средств с банковской карты завладел деньгами горожанина. Убедившись, что стал жертвой нечистого на руку лица, потерпевший обратился за помощью в органы внутренних дел. Возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает нашим согражданам, что во избежание серьезных проблем не следует предоставлять незнакомцам по телефону или в Сети информацию персонального характера, а также реквизиты банковских карт. «Будьте также предельно осмотрительными при общении с теми, кто выдает себя за сотрудника финансового учреждения или каких-либо других организаций. И о каждом подобном факте незамедлительно сообщайте в полицию», - рекомендуют правоохранители.

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