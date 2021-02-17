Запрет на выезд за границу побудил псковича погасить миллионный долг

17:20, 17 февраля 2021, ПАИ

В Пскове местный житель погасил миллионный долг после запрета выезда за пределы РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Мужчина накопил долг по кредиту в размере 1 миллиона рублей. Приставы вынесли постановление об ограничении на выезд за пределы Российской Федерации и постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации.

Вскоре должник явился на прием в отделение судебных приставов по вопросу отмены ограничения на выезд за пределы страны. Он пояснил, что выезды за границу ему необходимы для развития собственного бизнеса. После этого он оплатил долг и 75 тысяч рублей исполнительского сбора.

Все ограничения и запреты в отношении должника сняты, пояснили в ведомстве.