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Общество

Запрет на выезд за границу побудил псковича погасить миллионный долг

В Пскове местный житель погасил миллионный долг после запрета выезда за пределы РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Мужчина накопил долг по кредиту в размере 1 миллиона рублей. Приставы вынесли постановление об ограничении на выезд за пределы Российской Федерации и постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации.

Вскоре должник явился на прием в отделение судебных приставов по вопросу отмены ограничения на выезд за пределы страны. Он пояснил, что выезды за границу ему необходимы для развития собственного бизнеса. После этого он оплатил долг и 75 тысяч рублей исполнительского сбора.

Все ограничения и запреты в отношении должника сняты, пояснили в ведомстве.

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