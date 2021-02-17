Жителя Псковской области проверяют на причастность к крупному мошенничеству с материнским капиталом

17:26, 17 февраля 2021, ПАИ

Жителя Псковской области и ещё шестерых фигурантов проверяют на причастность к крупному мошенничеству с материнским капиталом, сообщает «Интерфакс».

Задержаны четверо мужчин и три женщины в возрасте от 33 до 45 лет. Сотрудники правоохранительных органов провели 40 обысков по местам проживания фигурантов в Петербурге, Волгоградской и Псковской областях, в ходе которых изъяты три автомобиля (KIA Sorento, Mercedes S-450 и BMW X5), наличные в размере 1,3 млн рублей, жесткие диски, печати и документы, которые могут иметь значение для следствия.

Петербургская полиция с помощью прокуратуры пресекла деятельность межрегиональной группировки, члены которой, по оперативной информации, оказывали услуги по обналичиванию материнского капитала через подконтрольные кредитные потребительские кооперативы. Следствие полагает, что мошенники от имени граждан, имеющих право на получение такой выплаты, предоставляли в Пенсионный фонд РФ документы с заведомо ложными сведениями о заключении договоров займа денег на строительство жилых домов в регионах. Ни о чем не подозревающие сотрудники ПФР перечисляли деньги на счета преступников.

По информации оперативников, в 2019-2020 годах кооперативы с помощью объявлений в интернете привлекли более 100 клиентов в нескольких регионах России. Предварительно, только в Северной столице бюджету РФ причинен ущерб на 20 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат (часть 4 статьи 159.2 УК РФ).