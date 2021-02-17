Девять километров трассы Остров – Новоржев по «дорожному» нацпроекту обновит Псковавтодор

20:14, 17 февраля 2021, ПАИ

Участок автомобильной дороги Остров – Новоржев в Новоржевском районе длиной 9,4 км приведёт в порядок ГБУ ПО «Псковавтодор». Об этом ПАИ сообщила областная администрация. Работы будут выполнены по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в срок до 31 августа 2021 года.

Отрезок трассы с 63-го по 72-й км расположен между деревнями Стехново и Воронкова Нива. В зону ремонта попадают также населённые пункты Соболицы и Осинкино.

Подготовительный этап работ включает планировку откосов насыпи, расчистку от кустарника и деревьев, срезку изношенного асфальта на глубину до 5 см.

Затем восстановят покрытие укрепительных обочин, на проезжей части выполнят устройство выравнивающего и верхнего слоёв покрытия, отремонтируют съезды, водопропускные трубы. Обочины укрепят песчано-гравийной смесью и фрезерованным асфальтоматериалом, бровку засеют травой.

Кроме того, будут восстановлены существующие остановочные и посадочные площадки. Запланирована замена бортового камня и асфальтобетонного покрытия площадок, установка металлических автопавильонов, скамеек и урн.

Ориентировочная стоимость работ составляет 142 млн рублей. Средства направлены из областного бюджета.

Добавим, что ещё два участка автодороги Остров – Новоржев приведёт в нормативное состояние ООО «ДорСтройСервис». Отрезки трассы общей протяжённостью 7,3 км расположены в Островском районе между деревнями Шмойлы и Влазово (с 5-го по 11-й км) и на 13-м км дороги.