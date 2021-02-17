«Локнянское ЖКХ» рассказало о ликвидации прорыва воды на улице Пролетарской

22:01, 17 февраля 2021, ПАИ

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На прошедшей неделе рабочие и специалисты муниципального унитарного предприятия «Локнянское жилищно-коммунальное хозяйство» ремонтировали прорыв водопровода. Об этом пишет районная газета «Восход».

Эта авария стала причиной нарушения водоснабжения на улице Пролетарской: были частично отключены детский сад «Колосок», ОАО «Хлебокомбинат», улицы Пионерская и Пролетарская. На этом участке водопровода от подвижки грунта лопнула посередине старая чугунная труба («сотка»).

Директор МУП «Локнянское ЖКХ» Владимир Вахлачев рассказал о ходе работ:

– Специалисты МУП «ЛЖКХ» работали в экстремальных условиях. Хотя авария и обычная, рядовая, сложность состояла в том, что из-за установившейся морозной погоды грунт промёрз под асфальтом на глубину метра. Пришлось разбивать грунт отбойными молотками, а потом только копать яму экскаватором. Кроме того, при закладке труба водопровода ушла под асфальт. Чтобы не нарушить асфальтовое покрытие, грунт вынимали аккуратно из-под асфальта. Заменили трёхметровый участок трубы, устранили течь, позавчера закрыли. В пятницу забили песок под козырёк асфальта вместо замёрзшего грунта. Песок подвезло ООО «Дорожное ремонтно-строительное предприятие «Дорсервис».