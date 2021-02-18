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Общество

Более 11 тысяч человек впервые привилось от коронавируса в Псковской области

 

Свыше 11 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщил в Instagram глава региона Михаил Ведерников. 

«Более 11 тысяч человек уже сделали первую прививку от коронавируса. И почти 1400 человек полностью прошли вакцинацию. Записывайтесь - это принципиально важно. Проще всего это сделать на портале Госуслуг»,- написал губернатор.

За минувшие сутки в регионе заразились коронавирусом 115 человек. Два чловека скончались. Выздоровело 105 человек. С начала эпидемии в Псковской области исцелилось 20 039 человек.

 

Официальная статистика по коронавирусу в Псковской области за 17 февраля 2021 года

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