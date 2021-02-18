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Общество

Введение единого оператора газификации сократить время на подключение потребителя и оптимизировать расходы — Сергей Густов

«Введение единого оператора газификации позволит значительно решить проблему синхронизации строительства наших сетей с сетями внутри поселков, что позволит и значительно сократить время на подключение потребителя, и оптимизировать расходы», - такое мнение высказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов на пресс-конференции, передает корреспондент «Псковской правды».

По его словам, в настоящий момент вопрос о создании единого оператора газификации прорабатывается правительством РФ. На совещании партии «Единая Россия» эта тема тоже поднималась. «Создание единого оператора по газификации поддержано правительством и присутствующими на совещании губернаторами», - рассказал Сергей Густов.

Он напомнил, что ООО «Газпром межрегионгаз» строит газопроводы и отводы между поселками, а что касается строительства внутри поселка и последние мили — это ответственность субъектов федерации. Введение единого оператора позволит упростить процедуру подключения к газу. «Например, зашли мы в поселок, по всем улицам проложили газопровод, сразу сделали отводы для всех земельных участков, это будет дешевле и правильнее. Вскрыли дорогу, сделали отвод к каждому дому и создали всем людям условия для возможного подключения», - пояснил Сергей Густов

По его словам, «дорожная карта» по внедрению социально ориентированной экономически эффективной системы газификации содержит все ключевые предложения. «Думаю, что реализация этих мероприятий по газификации будет возможна после принятия системных решений на уровне правительства РФ», - сказал Сергей Густов.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» также отметил, что один из приоритетов — возможность заключения комплексного договора на поставку газа, на тех присоединение, на техническое обслуживание газораспределительных систем,  в том числе и внутридомовых. Ставится вопрос о предоставлении этой услуги через государственные сервисы, такие как МФЦ и через единые окна в газораспределительных организациях. «Я считаю, что создание единого оператора по газификации, отвечающего за подключение конечного потребителя -это очень нужная новация», - подчеркнул он.

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