Спиртное пыталась украсть женщина из магазина в Великих Луках

11:29, 18 февраля 2021, ПАИ

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали гражданку, подозреваемую в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

17 февраля экипаж вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала сигнализация. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 40-летнюю женщину, которая пронесла через кассу спиртные напитки, при этом не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства гражданку передали сотрудникам полиции.