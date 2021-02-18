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Спиртное пыталась украсть женщина из магазина в Великих Луках

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали гражданку, подозреваемую в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

17 февраля экипаж вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала сигнализация. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 40-летнюю женщину, которая пронесла через кассу спиртные напитки, при этом не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства гражданку передали сотрудникам полиции.

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