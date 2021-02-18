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Преподаватель псковского вуза похитил из банка 2,5 млн рублей

Жителей Пскова признали виновными в хищении 2,5 млн рублей путем оформления кредитов на подставных лиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В преступлении обвиняются бывшая сотрудница банка, преподаватель ПсковГУ и ещё один их сообщник. Сотрудница банка получила пять лет условного заключения, преподаватель – четыре года условно, а их сообщник получил 2,5 года условного заключения.

Приговор в законную силу не вступил.

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